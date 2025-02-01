الامارات | ماذا طلب مرموش من مانشستر سيتي قبل قمة أرسنال؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجم المصري عمر مرموش المنضم حديثاً إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قدّم طلباً لإدارة ناديه بالبحث عن منزل له قريب من مقر تدريبات الفريق.

وقالت الصحيفة أن مرموش يأمل الحصول على منزل بالقرب من مقر التدريبات للوصول بشكل أسرع إلى التدريبات والانسجام مع الفريق بسرعة.

وكان مرموش قد انضم لصفوف "السيتيزن" قبل أيام قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، وأسهم في فوز الفريق على تشيلسي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وبدا واضحاً اندماجه مع بقية زملائه ولاسيما العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند.

ويستعد مرموش بقوة مع مانشستر سيتي لخوض مباراة الجولة المقبلة أمام أرسنال المقررة غداً الاحد الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.