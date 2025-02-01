بطولة إنكلترا: نوتنغهام يكتسح برايتون بسباعية تاريخية ويتشارك أرسنال الوصافة موقتا

الرياص - اسماء السيد - لندن : بات نوتنغهام فوريست شريكا موقتا مع أرسنال في وصافة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه برايتون 7 0 السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين، معادلا بذلك أكبر انتصار حققه في المستوى الأول (دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز) منذ فوزه على تشلسي بالنتيجة عينها في نيسان/أبريل 1991.

واستعاد فريق المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو عافيته بهذا الفوز الساحق وعاد إلى سكة الانتصارات من جديد بعد سقوطه الكبير في المرحلة الماضية 0 5 أمام مضيفه بورنموث، رافعا بذلك رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز التاسع وتجرّع خسارته الثانية تواليا بعد الأولى أمام ضيفه إيفرتون 0 1 في المرحلة الماضية.

ويدين نوتنغهام بانتصاره الكبير لتألق الثلاثي الهجومي مورغان غيبس وايت والسويدي أنتوني إيلانغا والنيوزلندي كريس وود، فالأول سجّل هدفا وتسبّب بآخر، والثاني قدّم ثلاث تمريرات حاسمة، والثالث أحرز هاتريك ووصل إلى هدفه السابع عشر في الدوري هذا الموسم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق مدافع الضيوف لويس دانك بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما تابع إلى يمين حارس مرماه الهولندي بارت فيربروخن عرضية غيبس وايت من الجهة اليمنى (12).

وحاول إيلانغا مضاعفة النتيجة، غير أن تسديدته من الجهة اليسرى مرّت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى برايتون (20).

وأضاف غيبس وايت في مباراته المئة مع فريقه الهدف الثاني برأسية متقنة بعد ركلة ركنية نفذها إيلانغا من الجهة اليسرى (25).

وتصدّى البلجيكي ماتس سيلز حارس مرمى المضيف ببراعة لتسديدة الغامبي المُنفرد يانكوبا مينتيه (27).

وتابع نوتنغهام استعراضه الهجومي، فردّ القائم الأيمن تسديدة الويلزي نيكو ويليامس من على مشارف منطقة الجزاء (28)، قبل أن يُحوّل فيربروخن إلى ركنية تسديدة وود القوية من المسافة عينها (29).

وفي الدقيقة 32، حوّل وود برأسه إلى داخل الشباك عرضية متقنة من إيلانغا مضيفا الهدف الثالث.

وأبقى سيلز على شباكه نظيفة بتحويله بأطراف أصابعه مسار تسديدة داني ويلبيك قبل اصطدامها بالعارضة وارتدادها من على خط المرمى (39).

وأضاف وود الهدف الرابع بمتابعته عرضية إيلانغا من الجهة اليمنى بعد مجهود فردي (64)، قبل توقيعه على الهاتريك من ركلة جزاء (69).

ويُعتبر النيوزلندي أول لاعب من نوتنغهام فوريست يسجّل ثلاثية في المستوى الأول (دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز) على ملعب سيتي غراوند منذ نايجل كلاف ضد كوينز بارك رينجرز في كانون الأول/ديسمبر 1987، وفق "أوبتا" للإحصاءات.