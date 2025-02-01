صلاح "سادس العظماء".. ازاح لامبارد بالهدف 178

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يواصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الانكليزي مسيرته في صنع وتحطيم الأرقام القياسية التهديفية، وذلك بعد تسجيله ثنائية في مرمى بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية صلاح في الدقيقة 30 (ركلة جزاء) و75، رافعا رصيده إلى 21 هدفا، في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

كما أصبح خامس لاعب فقط في تاريخ البريميرليغ، يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم مختلفة، بعد آلان شيرر (7 مرات)، سيرجيو أجويرو وهاري كين (6) وتيري هنري (5).

وتخطى صلاح أيضًا عدد الأهداف التي سجلها أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (177)، في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 178 هدفا، منفردًا بالمركز السادس في لائحة الهدافين التاريخيين، بفارق 6 أهداف فقط خلف سيرجيو أغويرو، صاحب المركز الخامس.

ويحتاج صلاح إلى 7 أهداف فقط لكي يصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ البريميرليغ، وهو اللقب الذي يحمله حتى الآن النجم والهداف الأرجنتيني المعتزل أغويرو نجم مان سيتي السابق.

كما رفع صلاح رصيده إلى 11 هدفا، في 12 مباراة خاضها مع ليفربول ضد بورنموث، ليعزز مكانته كهداف تاريخي لهذه المواجهة.

وبعيداً عن أرقام صلاح التاريخية، فقد حافظ المتصدر ليفربول على فارقه المريح عن أقرب مطارديه، بفوزه مساء السبت على مضيفه بورنموث 2-0، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 56 نقطة، بفارق 9 نقاط امام آرسنال الذي يلعب مساء الأحد في قمة مباريات الجولة أمام مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 40 نقطة في المركز السابع.



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هو الهدف رقم 300 في مسيرة الملك المصري الأوروبية مع الأندية في جميع المسابقات، منها 235 هدفًا مع ليفربول.

وبهذا الهدف يكون الفرعون المصري خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في خمسة مواسم مختلفة.

ويمتلك الفرعون المصري 20 هدفًا من 23 مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي ، ليسطر إنجازا جديدا في قائمة تضم أساطير اللعبة على رأسهم آلان شيرر (7 مرات)، تييري هنري (5 مرات)، هاري كين (6 مرات)، وسيرجيو أجويرو (6 مرات).

كما تساوى صلاح مع فرانك لامبارد في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البريميرليغ، برصيد 177 هدفًا.

وعزز صلاح صدارته لقائمة هدّافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، صاحب الوصافة برصيد 18 هدفًا والنيوزيلندي كريس وود لاعب نوتنغهام فورست 17 هدفاً.

300 هدف

وبحسب شبكة " أوبتا" للاحصائيات فإن هدف محمد صلاح اليوم في بورنموث هو رقم 300 في مسيرته الأوروبية مع الأندية في جميع المسابقات، منها 235 هدفًا مع ليفربول.