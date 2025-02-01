شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الزهور 31 - 17 فى انطلاق الدور الثانى بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على الزهور بنتيجة 31-17 على صعيد انطلاق الدور الثانى بدورى سيدات كرة اليد للعمومى للموسم المحلى 2024- 2025.

فيما تقام قمة الدور الثانى السبت المقبل بين الأهلى و الزمالك فى جولة تشهد لقاءات بين كل من الطيران مع الزهور وسموحة مع الشمس وسبورتنج مع الجزيرة.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك مؤخرا بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.