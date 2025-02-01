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كريم بامبو رجل مباراة المصرى وزد فى دورى NILE

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كريم بامبو رجل مباراة المصرى وزد فى دورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - حصد كريم بامبو، مهاجم فريق المصرى البورسعيدى ، جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد إف سى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد تسجيله هدفا فى لقاء اليوم.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة المصرى البورسعيدى وإنبى في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد، بالجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

تقدم كريم بامبو مهاجم فريق المصرى البورسعيدى بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل عبد الرحمن البانوبى لفريق زد فى الدقيقة 55.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى للنقطة 19 محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما ارتفع رصيد زد للنقطة 14 محتلا المركز العاشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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