شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدور الثانى بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 01 فبراير 2025 06:33 م
يخوض فريقا الأهلى والزمالك لسيدات كرة اليد قمة الدور الثانى بدورى العمومى للموسم المحلى الحالى 2024 - 2025 السبت المقبل.موعد مباراة الأهلى و الزمالك
مباراة الأهلى والزمالك تقام فى الخامسة مساء السبت المقبل على صالة نادى الزمالك.
وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك مؤخرا بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.
ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.
كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.
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