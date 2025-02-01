شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة موهبة مصرية على طريق الكبار فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

كتبت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة اسمها بحروف ذهبية فى سجلات تاريخ اللعبة، بعد الإنجاز الذى حققته مؤخرا بتواجدها ضمن قائمة أفضل 27 لاعبة فى العالم، بالتصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

البطلة الشابة توجت مؤخراً بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للناشئين والناشئات التى أقيمت بالسويد، وأصبحت هنا جودة بالميدالية التى حققتها أول لاعبة عربية وأفريقية تقف على منصات بطولات العالم للناشئات، حيث توجت بالبرونزية بعد الهزيمة أمام لاعبة ألمانيا بنتيجة 4-1.

ولا تعد هذه الميدالية وحدها هى التى جعلت هنا جودة تتربع على عرش الأوائل فى لعبتها، بل سبق وشاركت فى أولمبياد طوكيو 2020، وكانت وقتها الأصغر مشاركة بالأولمبياد، وكان عمرها 13 عاما فقط، كما شاركت فى أولمبياد باريس 2024 وكانت الأصغر فى بعثة تنس الطاولة.

وأبدت هنا جودة ، نجمة منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة، سعادتها بالتواجد في قائمة أفضل 27 لاعبة على مستوى العالم،وقالت هنا جودة، فى تصريحات صحفية، إنها سعيدة بالوصول إلى هذا التصنيف، وهو الأفضل في مسيرتها حتى اليوم، وأمامها المزيد لتحقيقه.

وتواجدت هنا جودة في صدارة اللاعبات الأفارقة، بالتصنيف الدولي لأول مرة منذ 12 عاما، بعدما كانت دينا مشرف نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة تحتل هذه المكانة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت صاحبة الـ17 عام، أن رياضة تنس الطاولة تطور باستمرار، والمنافسة في هذه الرياضة تحتاج الكثير من الجهد والتخطيط، خاصة على المستوى العالمي، وتسعى هي وفريقها الخاص لمواصلة التقدم والتطور حتى تحقيق كافة الأهداف.

وأتمت هنا جودة نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة، تصريحاتها أنها تتمنى دائماً إسعاد الجماهير المصرية، وسعيدة بالدعم الكبير الذي تتلقاه سواء من مسؤولي الرياضة المصرية أو من الشارع المصري.