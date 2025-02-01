شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى وحمدى زكى يقودان هجوم غزل المحلة أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن شوقى غريب، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو بعد قليل باستاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، أحمد ياسين ، موسى فراوى.

خط الوسط .. حميدو فتاو ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.

الهجوم .. عبده يحيى ، محمد حمدى زكى.

يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 لقاءات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 2 وخسر 6.