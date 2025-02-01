شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى وحمدى زكى يقودان هجوم غزل المحلة أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب _ أسماء عمر _ عمر مرادالسبت، 01 فبراير 2025 06:24 م
أعلن شوقى غريب، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو بعد قليل باستاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".
ويضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى ..عامر عامر.
خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، أحمد ياسين ، موسى فراوى.
خط الوسط .. حميدو فتاو ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.
الهجوم .. عبده يحيى ، محمد حمدى زكى.
يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 لقاءات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 2 وخسر 6.
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