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عبده يحيى وحمدى زكى يقودان هجوم غزل المحلة أمام فاركو فى الدورى

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عبده يحيى وحمدى زكى يقودان هجوم غزل المحلة أمام فاركو فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب _ أسماء عمر _ عمر مراد

السبت، 01 فبراير 2025 06:24 م

أعلن شوقى غريب، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو بعد قليل باستاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، أحمد ياسين ، موسى فراوى.

خط الوسط .. حميدو فتاو ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.

الهجوم .. عبده يحيى ، محمد حمدى زكى.

يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 لقاءات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 2 وخسر 6.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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