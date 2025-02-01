شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الطيران 43 - 17 فى انطلاق الدور الثانى بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الاهلى على الطيران بنتيجة 43 -17 على صعيد انطلاق الدور الثانى بدورى سيدات كرة اليد للعمومى للموسم المحلى 2024- 2025.

فيما تقام قمة الدور الثانى السبت المقبل فى جولة تشهد لقاءات بين كل من الطيران مع الزهور وسموحة مع الشمس وسبورتنج مع الجزيرة.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك مؤخرا بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.