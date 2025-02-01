شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 لاعبين.. البنك الأهلى يفوز على إنبى 1 - 0 بدورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فاز البنك الأهلى، على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

وسجل أسامة فيصل هدف فوز البنك الأهلى فى الدقيقة 56، كما لعب فريق البنك منقوصًا من الدقيقة 68 بعد تعرض اللاعب هشام صلاح للطرد.

ترتيب إنبى والبنك الأهلى في الدورى

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 11 مباراة ، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 6، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، حصدهم من 11 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 2 وخسر 4.

تشكيل إنبى أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى: رمضان مصططفى.

خط الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد – رفيق كابو.

خط الوسط: أحمد العجوز – مصطفى شكشك – محمد ناصر "مودى" – مصطفى دويدار

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – تيندرى موتوفو.

تشكيل البنك الأهلى أمام إنبى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، محمد بسيونى

خط الهجوم: جريندو، أسامة فيصل.