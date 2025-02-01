شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصرى وزد فى دورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة المصرى البورسعيدى وإنبى في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد، بالجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

تقدم كريم بامبو مهاجم فريق المصرى البورسعيدى بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل عبد الرحمن البانوبى لفريق زد فى الدقيقة 55.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى للنقطة 19 محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما ارتفع رصيد زد للنقطة 14 محتلا المركز العاشر.

وخاض فريق المصرى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل مكون من :

محمود حمدي لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، سامادو أتدجيكو ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم ، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى : علي لطفي لحراسة المرمى وأحمد عبد النبي ، محمد إسماعيل، أحمد طارق ، أحمد زكي لخط الظهر ، أحمد الصغيري ، بيتر موتوموسي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، مصطفى سعد ، ديلسون كاموني، أحمد عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد رشيد أحمد.



