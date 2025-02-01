شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى بطولة العالم لكرة اليد بين كرواتيا والدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

تختتم غدا، الأحد، منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى نسختها رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، ويقام النهائى بين الدنمارك وكرواتيا فى السابعة مساءً. بينما يتنافس على الميدالية البرونزية الثنائى فرنسا مع البرتغال فى الرابعة عصراً.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم 2025 المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.

واحتل منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.