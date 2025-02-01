شكرا لقرائتكم خبر عن ليس زيزو فقط.. الزمالك يستعد لإعلان تجديد عقود لاعبيه بعد قرار جروس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو نادى الزمالك لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة ومنحها لهم الخميس الماضي، خاصة أن ذلك الأمر كان على رأس أولويات المجلس فى القلعة البيضاء.

وينوي مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تجديد عقود اللاعبين التي تنهى آخر الموسم دفعة واحدة، وليس أحمد مصطفى "زيزو" فقط، وذلك بالاتفاق مع السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.

وأخطر أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك برغبته في استكمال مشواره داخل القلعة البيضاء، ورغبته فى حسم ملف تجديد عقده، مؤكداً لهم أنه يقدر جمهور القلعة البيضاء الذى باتت العلاقة معهم مبنية على الحب والاحترام.

وشدد زيزو على مسئولي الزمالك أنه مستعد للانتظار حتى الانتهاء من الملفات التي تشغل مجلس الإدارة في الوقت الحالي، ومن بعدها التفرغ لتجديد عقده مع القلعة البيضاء خاصة أن قراره هو الاستمرار داخل الفريق،وكذلك نفس الأمر بالنسبة لعبد الله السعيد والونش وعمر جابر.