اخبار الرياضه

الامارات | إيلتون يعود إلى خورفكان

0 نشر
محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | إيلتون يعود إلى خورفكان 1/2
  • الامارات | إيلتون يعود إلى خورفكان 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إيلتون يعود إلى خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي خورفكان لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيلتون بوا مورتي لتمثيل الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين قادماً من الدوري التركي.
ويلعب إيلتون في أكثر من مركز ومنها الجناح الأيمن والمهاجم الصريح، وسيتم قيده بديلاً للبرازيلي هنريكي الذي لم يتمكن من تقديم المستوى الفني المطلوب، وسبق للاعب تمثيل "النسور" في مواسم سابقة، ونجح في تقديم مستويات جيدة.
يذكر أن خورفكان يحتل المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

  

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements