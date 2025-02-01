الامارات | إيلتون يعود إلى خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي خورفكان لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيلتون بوا مورتي لتمثيل الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين قادماً من الدوري التركي.

ويلعب إيلتون في أكثر من مركز ومنها الجناح الأيمن والمهاجم الصريح، وسيتم قيده بديلاً للبرازيلي هنريكي الذي لم يتمكن من تقديم المستوى الفني المطلوب، وسبق للاعب تمثيل "النسور" في مواسم سابقة، ونجح في تقديم مستويات جيدة.

يذكر أن خورفكان يحتل المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.