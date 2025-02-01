بطولة إيطاليا: دانيال مالديني إلى أتالانتا قادما من مونتسا

الرياص - اسماء السيد - روما : تعاقد أتالانتا الإيطالي مع اللاعب دانيال مالديني، نجل النجم الدولي السابق باولو، قادما من مونتسا متذيل ترتيب دوري كرة القدم.

قال أتالانتا صاحب المركز الثالث في سيري أ "يسعد أتالانتا أن يعلن ضم المهاجم ابن الثالثة والعشرين دانيال مالديني".

وبحسب موقع ترانسفرماركت المتخصص، بلغت قيمة الصفقة 10 ملايين يورو (نحو 10 ملايين دولار)، يعود نصفها لناديه المؤسس ميلان حيث احترف والده ولمع نجمه في مركز الظهير الأيسر.

وكان اللاعب الذي استهل مشواره الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قد انتقل الصيف الماضي إلى مونتسا مقابل 5 ملايين يورو، بعد أن أمضى في صفوفه خمسة أشهر على سبيل الإعارة.

سجّل هذا الموسم ثلاثة أهداف في 20 مباراة في الدوري.

لم يفز مونتسا الذي تملكه عائلة سيلفيو برلوسكوني، المالك السابق لميلان، سوى مرتين منذ آب/أغسطس ويبتعد بفارق 7 نقاط عن آخر مركز يُجنّب الهبوط إلى الدرجة الثانية.