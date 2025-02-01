شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة إنبى فى الجولة 11 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تشكيل الفريق لمواجهة إنبى ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، محمد بسيونى

خط الهجوم: جريندو، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، احمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، امير مدحت، احمد مدبولى، احمد سعيد، حسن أحمد.

تقام مباراة إنبى والبنك الأهلى في الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في المباراة التي يبحث فيها الفريق البترولى عن تعويض الخسارة الماضية من المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 – 1، ويبحث البنك الأهلى عن تعويض الخسارة التي تعرض لها أمام بتروجت في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 0.



ويدخل إنبى المباراة محتلاً المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 5، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 14 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وخسر 4.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.