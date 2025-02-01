شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو يمنح التقدم للمصرى على زد فى الشوط الأول بدورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المصرى البورسعيدى على زد بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد السويس الجديد، ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز كريم بامبو مهاجم فريق المصرى البورسعيدى هدف فريقه فى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك على لطفى حارس مرمى زد.

وخاض فريق المصرى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدي لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، سامادو أتدجيكو ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم ، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى : علي لطفي لحراسة المرمى وأحمد عبد النبي ، محمد إسماعيل، أحمد طارق ، أحمد زكي لخط الظهر ، أحمد الصغيري ، بيتر موتوموسي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، مصطفى سعد ، ديلسون كاموني، أحمد عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد رشيد أحمد.

زد يدخل المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.