شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا يقود هجوم إنبي أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبى تشكيل مباراة البنك الأهلى المقرر لها في الرابعة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: رمضان مصططفى.

خط الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد – رفيق كابو.

خط الوسط: أحمد العجوز – مصطفى شكشك – محمد ناصر "مودى" – مصطفى دويدار

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – تيندرى موتوفو.

تقام مباراة إنبى والبنك الأهلى في الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في المباراة التي يبحث فيها الفريق البترولى عن تعويض الخسارة الماضية من المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 – 1، ويبحث البنك الأهلى عن تعويض الخسارة التي تعرض لها أمام بتروجت في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 0.

ويدخل إنبى المباراة محتلاً المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 5، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 14 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وخسر 4.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.