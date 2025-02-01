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شوط أول سلبى بين إنبى والبنك الأهلى فى دورى Nile

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شوط أول سلبى بين إنبى والبنك الأهلى فى دورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 01 فبراير 2025 04:58 م

تعادل فريقا إنبى والبنك الأهلى سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الممتاز "دورى Nile".

تشكيل إنبى أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى: رمضان مصططفى.
خط الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد – رفيق كابو.
خط الوسط: أحمد العجوز – مصطفى شكشك – محمد ناصر "مودى" – مصطفى دويدار
خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – تيندرى موتوفو.

تشكيل البنك الأهلى أمام إنبى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى
خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو
خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، محمد بسيونى
خط الهجوم: جريندو، أسامة فيصل.

ترتيب إنبى والبنك الأهلى فى الدوري

ودخل إنبى المباراة محتلاً المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 5، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 14 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وخسر 4.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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