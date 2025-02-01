شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين إنبى والبنك الأهلى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريقا إنبى والبنك الأهلى سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

تشكيل إنبى أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى: رمضان مصططفى.

خط الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد – رفيق كابو.

خط الوسط: أحمد العجوز – مصطفى شكشك – محمد ناصر "مودى" – مصطفى دويدار

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – تيندرى موتوفو.

تشكيل البنك الأهلى أمام إنبى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، محمد بسيونى

خط الهجوم: جريندو، أسامة فيصل.

ترتيب إنبى والبنك الأهلى فى الدوري

ودخل إنبى المباراة محتلاً المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 5، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 14 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وخسر 4.