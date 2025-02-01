شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يشيد بالأداء الاستثنائي لفراعنة اليد فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة اليد ، برئاسة منصور أرينو، نظيره المصري برئاسة خالد فتحي علي الأداء الاستثنائي الذي قدمة منتخبنا الأول في بطولة العالم لكرة اليد، والتي حقق فيها فراعنة اليد إنجازا تاريخيا بالفوز بالمركز الخامس فى بطولة العالم التي استضافتها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري.

وحرص الاتحاد الأفريقي على إرسال برقيتي تهنئة للاتحاد المصري الأولى بالتأهل لدور الثمانية، والثانية إشادة بالأداء المتميز الذي قدمة فراعنة اليد فى المونديال.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب اليد قدم أداء استثنائيا فى بطولة العالم صفق له العالم، وعاد للوطن بإنجاز لم يتحقق منذ أكثر من 20 سنة بتحقيق المركز الخامس عالميا.

فاز منتخب مصر لكرة اليد في الدور التمهيدي علي الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور والتي لم تخسر حتي الآن سوي من منتخبنا .. وفي الدور الرئيسي خسر من ايسلندا وفاز علي سلوفينيا وكاب فيردي ، وتأهل لدور الثمانية وخسر من فرنسا بشكل دراماتيكي بهدف بجزء من الثانية ، بعدما كان قاب قوسين او ادني من التأهل للمربع الذهبي .