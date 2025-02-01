شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة تنتظر عمر رضوان فى الطلائع قبل مواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش لأشعة جديدة؛ للوقوف على تطورات تعافيه من الجراحة التى أجراها بعد إصابته بكسر مضاعف فى الساعد.

وتأكد غياب الحارس عن الطلائع لمدة 3 أشهر، حيث وضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى للفريق برنامجا تأهيليا له للتعافى من الإصابة.

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وفاز الطلائع على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الاخيرة باستاد الإسماعيلية بالجولة الحادية عشرة للمسابقة.

وافتتح الطلائع مشواره ببطولة الدوري المصري هذا الموسم بالخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل مع فاركو سلبياً ثم فاز على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف ليجمع الطلائع 15 نقطة من 11 لقاء بأربعة انتصارات و3 تعادلات و 4 خسائر مسجلا 9 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق قبل أن يودع البطولة بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد.