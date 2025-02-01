شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام زد أف سي بالجولة الحادية عشرة من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد أف سي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد السويس الجديد

وضمت التشكيلة الأساسية كلاً من: محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود جاد، أحمد عيد، باهر المحمدي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

وتنطلق مباراة زد إف سى أمام المصرى البورسعيدى فى الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز،، وفى هذا اللقاء يبحث أبناء مجدى عبد العاطى عن تحقيق الفوز لتعويض الخسارة التي تعرض لها من سموحة بهدفين لهدف، فيما ترغب كتيبة على ماهر في مواصلة الفوز بعد الانتصار الذى تحقق على إنبى في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 1.

زد يدخل المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.