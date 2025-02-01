شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب كولر إعادة محمد عبد المنعم للأهلي خلال الميركاتو الشتوي؟ والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر في النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في إعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق السابق، والمحترف في نادي نيس الفرنسي حالياً.

وقال المصدر، إن الأهلي فتح باب التفاوض مع عبد المنعم منذ عدة أسابيع، بعدما ألمح اللاعب لرغبته فى العودة للدوري المصري والانتقال للأهلي، لكن المفاوضات لم تستمر طويلاً، بعدما رفض النادي الفرنسي فكرة رحيل اللاعب، فالتزم الأخير والأهلي بقرار نيس وتم إغلاق ملف عودة اللاعب.

وشدد المصدر على أن كولر لم يطلب إعادة عبد المنعم خلال اليومين الماضيين، كما ردد البعض، بسبب موقف النادي الفرنسي الرافض لعودة اللاعب، وهو ما تم إبلاغه للمدرب السويسري الذي تفهّم الموقف، لاسيما أن عبد المنعم بدأ يقدم نفسه جيداً مع نيس ويشارك معه فى المباريات بشكل مُنتظم.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع خمسة لاعبين هم مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى انتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في ضم أجنبي خامس قبل غلق باب القيد محلياً 8 فبراير الجاري، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق أمس الأول، الخميس، على مد باب القيد الأفريقي حتى 28 فبراير الجاري.