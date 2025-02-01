شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتخطى الزمالك صدمة الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 01 فبراير 2025 03:20 م
يسعى الجهازالفنى لنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى كريستيان جروس، ومسئولو إدارة القلعة البيضاء للخروج من أحزان خسارة بيراميدز بالدورى بنتيجة 3-0 فى مباراة أغضبت الجماهير البيضاء بشكل كبير، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلى المقبلة.س.. ماذا يفعل جروس قبل مواجهة الإسماعيلى؟
ج..يجهز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادى الزمالك الصفقات الجديدة لموقعة الإسماعيلى المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".
ووضع جروس برنامجاً خاصاً لمحمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق، خاصة أن السويسري يؤمن بإمكانيات وقدرات الثنائي، وهو صاحب قرار انضمامهما لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
س.. وماذا قال جروس عن خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟
س..ما تحركات مجلس الزمالك فى ملف الميركاتو الشتوى؟
ج.. يجرى مجلس إدارة نادى الزمالك تحركات جديدة في ملف الميركاتو الشتوي خاصة بعد مد القيد الأفريقي، بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخميس الماضي، حيث قرر المسئولون عن ملف الكرة توسيع قاعدة الاختيار داخل القلعة البيضاء.
س..هل تلقى الزمالك ترشيحات للاعبين لضمهم؟
ج..تلقى مسئولو نادى الزمالك العديد من الترشيحات للاعبين أجانب خلال الفترة الماضة، وعلى رأسهم الفرنسي إيلي يوان جناح فريق هيبرنيان الأسكتلندي، وشاندي سيلفا لاعب فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي الذى يلعب في مركز الجناح.
س.. ما موقف ناصر ماهر والزناري من مواجهة الإسماعيلى بالدوري؟
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