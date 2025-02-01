شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتخطى الزمالك صدمة الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يسعى الجهازالفنى لنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى كريستيان جروس، ومسئولو إدارة القلعة البيضاء للخروج من أحزان خسارة بيراميدز بالدورى بنتيجة 3-0 فى مباراة أغضبت الجماهير البيضاء بشكل كبير، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلى المقبلة.

ج..يجهز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادى الزمالك الصفقات الجديدة لموقعة الإسماعيلى المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ووضع جروس برنامجاً خاصاً لمحمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق، خاصة أن السويسري يؤمن بإمكانيات وقدرات الثنائي، وهو صاحب قرار انضمامهما لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ج..قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري كانت صعبة. وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، "كنا أفضل في الشوط الأول وكانت لدينا الفرصة للتقدم، وفي الشوط الثاني الفريق اندفع هجومياً ولم نكن منظمين بعد تسجيل بيراميدز للهدف الأول، ولم تكن كل الأمور سلبية، وفي النهاية خسرنا مباراة وأمامنا مباريات أخرى سنحارب خلالها من أجل تحقيق الفوز".

ج.. يجرى مجلس إدارة نادى الزمالك تحركات جديدة في ملف الميركاتو الشتوي خاصة بعد مد القيد الأفريقي، بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخميس الماضي، حيث قرر المسئولون عن ملف الكرة توسيع قاعدة الاختيار داخل القلعة البيضاء.

ج..تلقى مسئولو نادى الزمالك العديد من الترشيحات للاعبين أجانب خلال الفترة الماضة، وعلى رأسهم الفرنسي إيلي يوان جناح فريق هيبرنيان الأسكتلندي، وشاندي سيلفا لاعب فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي الذى يلعب في مركز الجناح.

ج.. يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري جروس جهود الثنائى ناصر ماهر ومصطفى الزناري لاعبى الفريق الابيض في مباراة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، بعد غيابهما طوال الفترة الماضية عن لقاءات الزمالك حيث أنهى الثنائي البرنامج التأهيلي الذى كان مخصص لهم من قبل الجهاز الفني والطبي ليصبح قرار مشاركتهما في يد جروس.