7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 فبراير 2025 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، أشرف بن شرقي يظهر في مران الأهلي اليوم للمرة الأولى، تحركات جديدة في ملف الميركاتو الشتوى للزمالك بعد مد القيد الأفريقي.

يظهر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلى الجديد في مران الفريق اليوم للمرة الأولى بعد إعلان إنتقاله للقلعة الحمراء أمس الأول، الخميس، بشكل رسمي لمدة موسمين ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث تم تقديم اللاعب عبر منصات الأهلي الرسمية ثم سافر إلى بلاده لإنهاء بعض أموره الخاصة قبل بدء تجربته مع النادي الأهلي التي حسمها اللاعب بفسخ علاقته بنادي الريان القطري مؤخراً لينتقل للقلعة الحمراء مجاناً. أشرف بن شرقي يظهر في مران الأهلي اليوم للمرة الأولى

يجرى مجلس إدارة نادى الزمالك تحركات جديدة في ملف الميركاتو الشتوي خاصة بعد مد القيد الأفريقي،بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس الماضي حيث قرر المسئولون عن ملف الكرة توسيع قاعدة الاختيار داخل القلعة البيضاء.

أرسل اتحاد الكرة خطابات للأندية بمد فترة القيد الأفريقي للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية حتي نهاية شهر فبراير الجاري حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة القيد الجمعة 31 يناير الماضى ، كما تقرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم. الزمالك يستعيد جهود ناصر ماهر والزناري أمام الإسماعيلى بالدوري يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري جروس جهود الثنائى ناصر ماهر ومصطفى الزناري لاعبا الفريق الابيض في مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، بعد غيابهما طوال الفترة الماضية عن لقاءات الزمالك حيث أنهى الثنائي البرنامج التأهيلي الذى كان مخصص لهم من قبل الجهاز الفني والطبي ليصبح قرار مشاركتهما في يد جروس.

الأهلي يناقش مع كولر ضم صفقة جديدة بعد مد القيد الأفريقي

يناقش مسئولو النادي الأهلى مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الأيام الحالية فكرة تدعيم الفريق بصفقة محلية أو أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأخير بمد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية حتى 28 فبراير 2025.

المصري يدرس جدولة مستحقات حسام حسن وإيهاب جلال لرفع إيقاف القيد

تدرس إدارة النادي المصري جدولة المستحقات المتأخرة لـ حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، وكذلك الراحل إيهاب جلال، وذلك لإنهاء أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي البورسعيدي فى الوقت الحالي وحرمته من التعاقد مع أى صفقة جديدة.

أحيا مجلس إدارة النادي الأهلي ذكرى شهداء جماهير النادي، اليوم، والذى يواكب الأول من فبراير، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء جماهير الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.