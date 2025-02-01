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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 01 فبراير 2025 04:05 م
شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 فبراير 2025 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، أشرف بن شرقي يظهر في مران الأهلي اليوم للمرة الأولى، تحركات جديدة في ملف الميركاتو الشتوى للزمالك بعد مد القيد الأفريقي.
أرسل اتحاد الكرة خطابات للأندية بمد فترة القيد الأفريقي للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية حتي نهاية شهر فبراير الجاري حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة القيد الجمعة 31 يناير الماضى ، كما تقرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.
يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري جروس جهود الثنائى ناصر ماهر ومصطفى الزناري لاعبا الفريق الابيض في مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، بعد غيابهما طوال الفترة الماضية عن لقاءات الزمالك حيث أنهى الثنائي البرنامج التأهيلي الذى كان مخصص لهم من قبل الجهاز الفني والطبي ليصبح قرار مشاركتهما في يد جروس.
الأهلي يناقش مع كولر ضم صفقة جديدة بعد مد القيد الأفريقي
يناقش مسئولو النادي الأهلى مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الأيام الحالية فكرة تدعيم الفريق بصفقة محلية أو أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأخير بمد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية حتى 28 فبراير 2025.
المصري يدرس جدولة مستحقات حسام حسن وإيهاب جلال لرفع إيقاف القيد
تدرس إدارة النادي المصري جدولة المستحقات المتأخرة لـ حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، وكذلك الراحل إيهاب جلال، وذلك لإنهاء أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي البورسعيدي فى الوقت الحالي وحرمته من التعاقد مع أى صفقة جديدة.
أحيا مجلس إدارة النادي الأهلي ذكرى شهداء جماهير النادي، اليوم، والذى يواكب الأول من فبراير، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء جماهير الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.
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