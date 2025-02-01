شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ناصر منسى عن مواجهة الزمالك والإسماعيلى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب ناصر منسي مهاجم الأبيض عن مباراة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل ناصر منسي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإسماعيلي المُقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من جانب آخر، يجهز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادى الزمالك الصفقات الجديدة لموقعة الإسماعيلى المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ووضع جروس برنامجاً خاصاً لمحمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق، خاصة أن السويسري يؤمن بإمكانيات وقدرات الثنائي، وهو صاحب قرار انضمامهما لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.