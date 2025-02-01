شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري استحوذ على اهتمامات جماهير المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب الجمهور الأهلاوي فى تحقيق الفوز من أجل استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل 2-2 في الجولة الماضية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومودرن سبورت

ويلتقي الأهلي مع مودرن سبورت في السابعة مساء غد، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي ومودرن سبورت مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ترتيب الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

ويمتلك الأهلى 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 16 هدف وتلقت 6 أهداف، فيما يمتلك مودرن سبورت 7 نقاط من 10 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات والخسارة 5 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 11.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما خسر مودرن سبورت بهدف دون رد من حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ثنائية دفاع الأهلي أمام مودرن سبورت

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على ثنائية الدفاع في مباراة مودرن سبورت ، وينوي المدير الفني الاعتماد على ثنائية، رامي ربيعة ومصطفى العش في خط دفاع الفريق في مباراة مودرن والتي ستشهد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق للإصابة في العضلة الخلفية.

وإنضم العش للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري قادماً من زد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وظهر اللاعب للمرة الأولى في مباراة بيراميدز الأحد الماضي في الجولة العاشرة للدوري حيث شارك أساسياً في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل 2-2.

صفقات الأهلي خلال انتقالات الشتاء

ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي خلال يناير الجاري، حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى إنتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.