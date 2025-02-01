شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس وضع لائحة مالية جديدة لتحفيز اللاعبين لتصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

يدرس جهاز الكرة بالنادى الإسماعيلى، بقيادة على أبو جريشة، ونائبه عماد سليمان، وضع لائحة مالية جديدة تتضمن بنودا تحفيزية تدفع اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية فى الأسابيع المقبلة من بطولة الدوري.

وخسر الإسماعيلى مباراته الأخيرة فى البطولة المحلية أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وتنتظر الدراويش مباريات قوية فى الأسابيع القادمة من بطولة الدوري المصري وبداية ستكون أمام الزمالك.

مباراة الزمالك والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

فى شأن آخر، أصدرت رابطة الاندية المصرية المحترفة، قرارا بشأن أحداث مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش التى جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" وأحالتها الى لجنة الانضباط.

وجاء نص القرار كالتالى، "بناء على الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة وبناء على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقا لنص المادة (٥٧) من لائحة المسابقة بإحالة كل رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقا لما هو متبع بعد 48 ساعة من انتهاء الجولة، وإذ تؤكد الرابطة بأنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها".