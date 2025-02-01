شكرا لقرائتكم خبر عن رشيد أحمد يقود هجوم زد أمام المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة المصري، في الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

علي لطفي لحراسة المرمى.

أحمد عبد النبي، محمد إسماعيل، أحمد طارق ، أحمد زكي لخط الظهر، أحمد الصغيري ، بيتر موتوموسي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، مصطفى سعد ، ديلسون كاموني، أحمد عادل كقاعدة ارتكاز هجومي، خلف رأس الحربة الوحيد رشيد أحمد.

البدلاء: عمرو حسام ، اسلام عبد اللاه ، سامح ابراهيم، علي جمال ، عبد الرحمن عماد ، ماتا ماجاسا ، عبد الرحمن البانوبي ، زيكو ، شادي حسين.

وتنطلق مباراة زد إف سى أمام المصرى البورسعيدى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز،، وفى هذا اللقاء يبحث أبناء مجدى عبد العاطى عن تحقيق الفوز لتعويض الخسارة التي تعرض لها من سموحة بهدفين لهدف، فيما ترغب كتيبة على ماهر في مواصلة الفوز بعد الانتصار الذى تحقق على إنبى في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 1.

زد يدخل المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.