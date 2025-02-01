شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل القندوسي لـ"الخليج 365": الزمالك لم يطلبه ومستمر مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

كشف نصر يحيى، وكيل أحمد القندوسي لاعب سيراميكا، حقيقة الأنباء المتداولة عن طلب مسئولي نادى الزمالك التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

وقال يحيى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أحمد القندوسي مستمر مع نادي سيراميكا، وتركيزه في الوقت الحالي فى الملعب، موضحاً أن مسئولي نادى الزمالك لم يتحدثوا معه نهائياً لضم اللاعب خلال ميركاتو يناير.

ونجح مسئولو نادى سيراميكا فى استكمال الاتفاق مع الأهلى لضم الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق لمدة 3 مواسم بشكل نهائي بعد الاتفاق المادى بين الناديين.

وتعاقد فريق سيراميكا مع أحمد القندوسى على سبيل الإعارة من الاهلى، قبل أن ينجح في ضم اللاعب لصفوفه بشكل رسمي، ويتم توثيق العقد في اتحاد الكرة اليوم، لينتهى التعاقد فى 2026 /2027.

ومن المقرر أن يعلن نادى سيراميكا عن هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة، بعدما اتفق مع القندوسى على التعاقد لمدة 3 مواسم دون وجود شرط جزائى.

ونجح أحمد القندوسى في تسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف خلال 10 مباريات لعبها مع الفريق هذا الموسم، ليواصل أرقامه المميزة مع سيراميكا، ليرفع إسهاماته التهديفية إلى 27 هدفا، حيث سجل 13 هدفا وصنع 14 في 43 مباراة حتى الآن.