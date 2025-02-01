شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي من أكرم توفيق حال فشل انتقاله للدوري القطري والان مع تفاصيل الخبر

لم يتغيّر موقف النادي الأهلي من أكرم توفيق لاعب الفريق، حال فشل مفاوضات انتقاله لنادي الشمال القطري، حسبما تردد فى عدة تقارير إعلامية خلال اليومين الماضيين.

وتفاوض الأهلي مع أكرم توفيق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ووصل العرض إلى قرابة الـ15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، لكن اللاعب رفض التجديد، مُفضلاً الرحيل لنادي الشمال القطري الذي عرض عليه مليوناً و100 ألف دولار فى الموسم الواحد.

مصدر فى الأهلي أكد أن النادي لن يُغيّر موقفه بشأن العرض المالي لأكرم توفيق، حال رغبة اللاعب فى البقاء، مُشيراً إلى أن النادي كان حاسماً حينما طلب اللاعب زيادة العرض مُستغلاً امتلاكه عرضاً قوياً من الدوري القطري.

وأضاف المصدر، "لا نمانع بقاء أكرم توفيق ولكن بشروط الأهلي وليس بشروط اللاعب".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع خمسة لاعبين هم، مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى انتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.

ويضم الأهلي أربعة أجانب حالياً هم الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله والوافد الجديد أشرف بن شرقي، بجانب السلوفيني جراديشار، بعدما تم رفع المغربي رضا سليم من قائمة الفريق حالياً بسبب إصابته الأخيرة.

ويرغب الأهلي في ضم أجنبي خامس قبل غلق باب القيد محلياً 8 فبراير الجاري، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق، الخميس، على مد باب القيد الأفريقي حتى 28 فبراير الجاري.