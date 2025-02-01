شكرا لقرائتكم خبر عن المصري في بيان رسمي: ندعم موقف الدولة المصرية المشرف الرافض لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بياناً رسمياً يعلن خلاله تأييده الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، الداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وجاء بيان المصري كالتالي: "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي والجمعية العمومية للقلعة الخضراء، ومن خلفهم جماهير المصري العظيمة، يعربون عن كامل دعمهم لموقف الدولة المصرية المشرف الرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والذي عبر عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم ووضوح لا لبس فيه".

أضاف البيان، "النادي المصري إذ يؤكد من منطلق دوره الوطني دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في أرضه ووطنه، فإنه ينتهز هذه المناسبة ليجدد التحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل وتمسكه بأرضه، مشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة".