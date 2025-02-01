شكرا لقرائتكم خبر عن "الافتتاح الثاني في وقت قياسي".. سيتي كلوب تطلق فرعها التاسع فى دمنهور بعد أيام من تدشين بني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في غضون 20 يوما، قدمت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتى كلوب نموذجا رائعا فى الإنجاز الممزوج بالإتقان والجودة بعدما تم افتتاح فرعين جديدين لأندية سيتى كلوب خلال شهر يناير 2025، فبعد افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتي كلوب بني سويف يوم 9 يناير استطاعت مجموعة أندية سيتي كلوب أن تطوي 300 كم وتضيف عضوا جديدا لعائلتها بالافتتاح التجريبي لفرع سيتي كلوب دمنهور يوم 30 من الشهر ذاته.

ويعتبر فرع سيتى كلوب دمنهور هو أحدث أعضاء عائلة سيتى كلوب، وهو الافتتاح الثاني بعد تولى الكابتن ياسر الرملى المهمة كرئيس لمجلس ادارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، كما يحمل فرع دمنهور الرقم 9 في عائلة سيتى كلوب بعد فروع شبين الكوم وبنها وطنطا وأسوان والشروق والعبور وكفر الشيخ وبني سويف.

ويأتي افتتاح فرع سيتى كلوب دمنهور ، في إطار رؤية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، برئاسة المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للتوسع فى مجال الاستثمار الرياضى من خلال تدشين فروع جديدة لأندية سيتى كلوب فى مختلف المحافظات.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة خلال الافتتاح والجولة التفقدية لسيتي كلوب دمنهور، بمستوى الأعمال المنفذة بالمرحلة الأولى، خاصة وأنها تجمع بين السرعة والجودة، وتعد إضافة مهمة ونوعية لأبناء المحافظة، ليس على مستوى الإنشاءات والجوانب الرياضية فقط بل على المستوى الاجتماعي والثقافى والترفيهي، مؤكدة أن تطوير النادي سيدعم المنظومة الرياضية بالمحافظة من القيمة المضافة التي ستتحقق بالانتهاء من هذا المشروع الحيوي، حيث يعتبر المشروع دفعة جيدة في مجال تدعيم البنية التحتية ليمثل فرصة كبيرة وداعمة لجهود النهوض بقطاع الرياضة بالمحافظة وفرصة ومتنفسا لأهالي دمنهور.



وكان في استقبال محافظ البحيرة، الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية "سيتي كلوب" والكابتن أيمن صلاح نائب الرئيس والكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة، حيث اصطحبوا محافظ البحيرة في جولتها بأنحاء الفرع الجديد الذي يشمل لخدمة النشاط الرياضي ملعباً بالنجيل الصناعي، وملعباً متعدد الرياضات، بالإضافة إلى ملعبين لتنس البادل، ولوكر ملاعب .

كما تتضمن المنشآت الجديدة لخدمة الأعضاء منطقة لألعاب الأطفال ومناطق جلوس متعددة إضافة إلى نافورة ولاند سكيب وحمامات تحت مدرجات الاستاد والبوابة الرئيسية للنادي.

ومن جانبه، أعرب الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة مجموعة "سيتي كلوب" عن سعادته بإضافة هذا الصرح الرياضي إلى سلسلة أندية سيتي كلوب الممتدة في جميع أنحاء الجمهورية لخدمة أبناء مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة، فضلا عن انضمام الفرع الجديد إلى مشروع "سيتي كلوب" لبناء قاعدة كبيرة تخدم الرياضة المصرية في جميع اللعبات تشرف عليها أكاديميات سيتي كلوب التي تهدف إلى تقديم جيل جديد يخدم المنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات القليلة المقبلة.

حضر الافتتاح التجريبي لسيتي كلوب دمنهور عدد كبير من قيادات شركتي استادات وسيتي كلوب يتقدمهم كل من: حسنى التميمى مدير العلاقات الحكومية ومحمد توفيق رئيس القطاع الهندسى بشركة استادات، ومن سيتي كلوب كل من: ملاك اسحق رئيس القطاع الادارى ، ومحمد غنيم رئيس قطاع التشغيل، وخالد حافظ رئيس القطاع الهندسى ، واحمد عبد الله .رئيس القطاع المالي، ومحمد مصطفى نائب رئيس قطاع النشاط الرياضي، ومحمد شبانه مدير العلاقات الحكومية ، ومحمد ابو ستيت مدير إدارة الأمن، وعمرو عطية مدير إدارة العلاقات العامة.

ويأتي افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب دمنهور اتساقا مع توجهات الدولة المصرية للتنمية، المتمثلة في افتتاح الفروع في مختلف المحافظات وانشاء بعض الملاعب والاستادات في المحافظات.

وتتجه شركة استادات للاستثمار الرياضى والمالكة لأندية سيتى كلوب للتوسع في مجال الاستثمار لتقديم إضافة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي في مصر ، فضلاً عن دور أندية سيتى كلوب المنتظر في نشر ممارسة الرياضة علي المستوي الوطنى وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.



نادى سيتى كلوب فى دمنهور



افتتاح فرع سيتى كلوب



الافتتاح



اندية سيتى كلوب فى دمنهور



سيتي كلوب تُطلق فرعها التاسع



سيتي كلوب



صور تذكارية من الافتتاح



فرع سيتى كلوب