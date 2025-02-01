شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطالب لاعبي المصري باستغلال تعثر الزمالك فى الدوري.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها ببذل أقصى مجهود لحصد نقاط المباراة الثلاث فى مواجهة زد، والتي تجمع الفريقين في الرابعة عصراً باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري.

وشدد علي ماهر على أهمية الفوز للعودة إلى المربع الذهبي، خاصة بعد تعثر نادي الزمالك بالهزيمة أمام بيراميدز في نفس الجولة بثلاثية نظيفة، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 20 نقطة، وفي حال فوز المصري في مباراة اليوم سيرفع رصيده إلى 21 نقطة فى وصافة الدوري مؤقتاً، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 24 نقطة.

وتنطلق مباراة زد إف سى أمام المصرى البورسعيدى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وفى هذا اللقاء يبحث أبناء مجدى عبد العاطى عن تحقيق الفوز لتعويض الخسارة التي تعرض لها من سموحة بهدفين لهدف، فيما ترغب كتيبة على ماهر في مواصلة الفوز بعد الانتصار الذى تحقق على إنبى في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 1.

زد يدخل المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.