شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحسم مصير ناصر ماهر من مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

بات ناصر ماهر لاعب الزمالك جاهزاً من الناحية الطبية للحاق بمباراة الإسماعيلى، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويبقى قرار مشاركة ناصر ماهر في مباراة الإسماعيلى بيد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، خاصة أن اللاعب شارك فى التدريبات الجماعية وتعافى من الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك، على مدار الأيام المقبلة، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

مباراة الزمالك والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.