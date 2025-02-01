شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فبراير موعد المواجهة الأولى بين أشرف بن شرقى والزمالك بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

سيكون المغربى أشرف بن شرقى، الوافد الجديد للنادى الأهلى ولاعب الزمالك السابق، على موعد مع مواجهة درامية مع فريقه السابق فى 22 فبراير الجاري فى السابعة مساءً، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تمثل مباراة الأهلى والزمالك هذا الشهر الظهور الأول لـ بن شرقى فى مباريات القمة بقميص المارد الأحمر بعد انتقاله لكتيبة كولر بعد سلسلة الإنجازات التى حققها اللاعب بالقميص الأبيض.

وتقرر أن يرتدى أشرف بن شرقى القميص رقم 11 الذى كان يرتديه أحمد عبد القادر لاعب المارد الأحمر المعار لصفوف قطر القطري.

وأصبح أشرف بن شرقى اللاعب المغربى السادس فى تاريخ النادى الأهلى، بعد كل من وليد أزارو وبدر بانون ورضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف دارى، الذين ساهموا فى 74 مساهمة تهديفية خلال مشوارهم حتى الآن.

ويظهر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلى الجديد في مران الفريق اليوم للمرة الأولى بعد إعلان انتقاله للقلعة الحمراء مساء الخميس الماضى بشكل رسمي لمدة موسمين ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تم تقديم اللاعب عبر منصات الأهلي الرسمية ثم سافر إلى بلاده لإنهاء بعض أموره الخاصة قبل بدء تجربته مع النادي الأهلي التي حسمها اللاعب بفسخ علاقته بنادي الريان القطري مؤخراً لينتقل للقلعة الحمراء مجاناً.

ويستعد الأهلي لمباراة مودرن سبورت في الدوري فى السابعة مساء غد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

وضم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خمسة صفقات حتى الآن، آخرها المغربي أشرف بن شرقي الذي إنتقل للقلعة الحمراء لمدة موسمين ونصف الموسم بعد فسخ عقده مع الريان القطري، ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر وتحديداً حتى انتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد معه الأهلي لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.