شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة النجوم وألو إيجيبت فى دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة النجوم وألو إيجيبت بدوري القسم الثاني، بعد الطلب الذي قدمه نادي النجوم باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة مباراة الفريق مع ألو إيجيبت.

وأقيمت مباراة النجوم وألو إيجيبت الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المجموعة الرابعة بالدوري القسم الثاني "ب"، وانتهت المباراة بفوز ألو إيجيبت على النجوم بهدفين مقابل هدف وحيد.



اتحاد الكرة

ورفع الفوز رصيد ألو إيجيبت إلى 19 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف عن النجوم السادس.

وتقدم نادي النجوم بالاحتجاج بسبب الخطأ الفني الإجرائي المخالف لقوانين لعبة كرة القدم من حكم المباراة، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء مرتين للاعب فريق ألو إيجيبت عبد الرحمن علي صاحب القميص رقم 20، فى الدقيقة 29 من الشوط الأول والدقيقة 54 من الشوط الثاني، ورغم ذلك استمر اللاعب داخل الملعب حتى نهاية المباراة مخالفا بذلك لقوانين لعبة كرة القدم.

وذكر النجوم أنه أرسل شريط المباراة إلى لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي توضح الواقعة، كما طالب نادي النجوم تطبيق لوائح الإتحاد المصري لكرة القدم والإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإعادة المباراة كاملة.