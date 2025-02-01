شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى القادمة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك مع الإسماعيلي في السابعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"، وسجل أهدف الفريق السماوي كل من فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل فى الدقائق 58، 64 ، 70.

بهذه النتيجة، يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاثة لقاءات وتعادل فى مباراتين.

ويعكف حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على دراسة مباريات الزمالك الأخيرة فى بطولة الدوري، وعلى رأسها خسارته من بيراميدز بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة.

وخسر الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف من طلائع الجيش فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.