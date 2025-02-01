شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف عمر جابر من المشاركة مع الزمالك أمام الإسماعيلى بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الطبي للزمالك برنامجاً تأهيلياً خاصاً لعمر جابر ظهير القلعة البيضاء بعد إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها أمس، الجمعة، في مباراة بيراميدز بالدوري، والتى انتهت بخسارة الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

وبات موقف عمر جابر غامضاً من المشاركة في مباراة الإسماعيلى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، خاصة أن البرنامج التأهيلي الذى يخضع له اللاعب سيحدد موقفه من اللقاء.

في سياق مختلف، يجهز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادى الزمالك الصفقات الجديدة لموقعة الإسماعيلى الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ووضع جروس برنامجاً خاصاً لمحمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق، خاصة أن السويسري يؤمن بإمكانيات وقدرات الثنائي وهو صاحب قرار انضمامهما لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعقد جروس جلسة مع ثنائى الزمالك الجديد من أجل إزالة الرهبة من عليهم ومنحهم الثقة خاصة بعد الانتقال إلى نادى جماهيري،مطالبهم بضرورة التركيز خاصة في الظهور الأول مع الفريق لنيل ثقة المشجعين والحصول على صك العبور إلى قلوبهم.