شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب وصول 2 مليون جنيه من الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وصول 2 مليون جنيه من الأهلى قيمة القسط الشهري فى صفقة انتقال عمر الساعى لاعب الدراويش السابق لصرف المستحقات المتأخرة للاعبين.

وكان مسئولو النادى الإسماعيلى أتموا صفقة انتقال عمر الساعى للأهلى مقابل الحصول على 50 مليون جنيه، بجانب 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

واتفق مسئولو الناديين على دفع 28 مليون جنيه من إجمالى الصفقة، على أن تسدد 22 مليونا، بواقع 2 مليون جنيه كل أول شهر ولمدة 11 شهراً.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

فى شأن آخر، أصدرت رابطة الاندية المصرية المحترفة قرارا بشأن أحداث مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش التى جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" وأحالتها الى لجنة الانضباط.

وجاء نص القرار كالتالى، "بناء على الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة وبناء على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقا لنص المادة (٥٧) من لائحة المسابقة بإحالة كل رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقا لما هو متبع بعد 48 ساعة من انتهاء الجولة، وإذ تؤكد الرابطة بأنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها".