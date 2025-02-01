شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: القضية الفلسطينية لا تقبل التهاون والشعب المصري خلف جيشه ووطنه والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، تأييده لموقف الدولة المصرية في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، مشدداً على أنها قضية وطن لا تقبل الفصال.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "تبقى القضية الفلسطينية دائماً قضية وطن لا تقبل التهاون ولا الفصال وأي محاولات لتهجير الأشقاء من أرضهم هي والعدم سواء، لأننا شعب لا ولن يقبل طرد أهل وأصحاب الوطن من أرضهم تحت أي مسمى".

وأضاف الصقر، "دائماً ما تثبت الأيام والسنين قوة وحكمة الموقف المصري والتاريخ شاهد على ذلك فى مثل هذه المواقف فكل الدعم للأشقاء الفلسطينيين وكل الدعم للقيادة السياسية المصرية في الحفاظ على كل الحقوق وكل ذرة رمل عربية ومصرية بشجاعة وحسن تقدير للأمور".

واختتم قائلا، "نحن دائماً كشعب مصري يقف دائماً خلف وطنه وجيشه وقيادته في أصعب اللحظات وسنظل كما قال رسولنا الكريم في رباط إلى يوم الدين.. حفظ الله مصر وحفظ الله الشعب الفلسطيني".