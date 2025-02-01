شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يجدد عقد محمد الجندى ويتعاقد مع سلمى أيمن أبطال الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

جدد مجلس إدارة نادي الشمس، برئاسة أسامة أبوزيد، تعاقده مع البطل العالمى محمد أسامة الجندى لاعب الخماسى الحديث لمدة 4 سنوات قادمة حتى الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028، وذلك فى إطار خطة تجهيزه لحصد ميدالية أولمبية للرياضة المصرية أسوة بشقيقه الأكبر البطل الأولمبى أحمد أسامة الجندى المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 وفضية أولمبياد طوكيو 2020.

كما تعاقد مجلس الشمس مع بطلة الخماسى الحديث سلمى أيمن الفائزة بذهبية أولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 لمرحلة الآنسات، لتجهيزها للفوز بأول ميدالية أولمبية على مستوى السيدات فى أولمبياد لوس أنجلوس القادم.



سلمى أيمن



محمد الجندي يوقع العقد



محمد الجندي



من جهته قال الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس، إن الجميع يتمنى أن يرى أبناءه مثل أحمد الجندي الذي حصد ذهبية أولمبياد باريس 2024 للخماسي الحديث، وهي الذهبية الوحيدة لمصر في البطولة العالمية.

وأوضح أن تجديد عقد محمد أسامة الجندي والتعاقد مع سلمى أيمن عبدالمقصود، يأتي في إطار سياسية المجلس لمواصلة كتابة التاريخ في اللعبة ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

وشهد حفل توقيع عقود البطل العالمى محمد الجندى برفقة رئيس نادي الشمس شقيقه الأكبر البطل الأولمبى أحمد اسامة الجندى ووالدته الدكتورة منى شفيق عضو مجلس إدارة اتحاد الخماسى الحديث بجانب أعضاء مجلس الشمس المستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والمحاسبة دعاء هشام بركات وأسامة صلاح والمهندس كريم مسعود والمحاسب عمرو عثمان أعضاء المجلس.

كما حضر توقيع عقود محمد الجندى وسلمى أيمن والدها أيمن عبدالمقصود والعميد أحمد عبدالله عضو النادي وكذلك المحاسب تامر على مستشار المجلس و مأمون العطار المدير التنفيذى للنادى و أحمد عبدالله المشرف العام على قطاع النشاط الرياضى بالنادي و خالد عصفور رئيس جهاز الخماسى الحديث بالنادي.

وعقب توقيع العقود توجه المجلس الشمساوى والابطال الأولمبين أحمد أسامة الجندى وشقيقه الأصغر محمد اسامة الجندى وسلمى أيمن برفقة الحضور لافتتاح صالة الخماسى الحديث الجديدة أسفل مجمع حمام السباحة الجديد حيث تواجد المئات من لاعبى اللعبة والأجهزة الفنية للألعاب الرياضية بالنادي وانطلقت الألعاب النارية وحمل الأبطال الصغار الورود .