شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يضمن صدارة التصنيف العالمي للاسكواش بعد التتويج بجي بي مورجان والان مع تفاصيل الخبر

ضمن البطل المصري علي فرج، المصنف الأول عالميًا لرجال الإسكواش، الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي، وذلك قبل صدور التصنيف الجديد والمقرر له الاثنين المقبل، عن رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك عقب تتويجه مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان.

ويحتل علي فرج صدارة التصنيف العالمي برصيد 2266 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني مصطفى عسل، والذي ودع بطولة جي بي مورجان من نصف النهائي، برصيد 2101 نقطة، بينما يأتي في المركز الثالث البيروفي دييجو إلياس برصيد 1580 نقطة.

توج البطل المصري على فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، والتى استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثانى أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وفاز على فرج فى مباراة الدور النهائى على البيروفى دييجو إلياس، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 12-10, 14-12, 11-1.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً فى منافسات الرجال وهم: على فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، على أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة فى منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.