شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لعبد الله السعيد بالزمالك ويقترب من الغياب أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الطبي للزمالك برنامجًا تأهيليًا خاصًا لعبد الله السعيد لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز بالأمس الجمعة في الدوري المصري.

وتعرض عبد الله السعيد للإصابة في الدقيقة 44 من مباراة الزمالك وبيراميدز ليضطر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للدفع بمحمد السيد بديلاً له في اللقاء.

وبات موقف عبد الله السعيد قريبًا من الغياب عن مباراة الإسماعيلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان رئيس الجهاز الطبي أكد خلال تصريحات للمركز الإعلامى لنادى الزمالك أن عبد الله السعيد يعانى من آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.