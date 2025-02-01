شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق باب التفاوض مع كوتيسا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أغلق النادي الأهلي باب التفاوض مع السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري بعدما طلب اللاعب من وكيل أعماله إغلاق التفاوض مع أي نادٍ حتى يرحل نهاية الموسم الجاري مجانًا حيث ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين الأهلي وبين كوتيسا الذي نال إشادة الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، ولجنة التخطيط للكرة.

وقدم الأهلي أكثر من عرض للاعب والنادي السويسري قبل أن يتفاجئ مسئولو القلعة الحمراء بقرار مهم من اللاعب بتأجيل فكرة الرحيل من ناديه حتى نهاية الموسم الجاري حتى يرحل مجاناً ويحصل على أكبر عائد مادي.

كما أبلغ كوتيسا وكيل أعماله برغبته في البقاء بأوروبا رافضًا فكرة الرحيل إلى أفريقيا إلا إذا فشلت محاولات بقاؤه في أوروبا.