أن بي ايه: ويمبانياما يقود سبيرز إلى أفضل مباراة هجومية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما 30 نقطة وقاد سان أنتونيو سبيرز إلى تحقيق أكبر رصيد هجومي له هذا الموسم، بفوزه على ضيفه ميلووكي باكس 144 118 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

تألق لاعب الارتكاز الشاب على طرفي الملعب، فالتقط 14 متابعة ووجه 6 صدات (بلوك شوت)، فيما زرع 5 محاولات من أصل 11 من خارج القوس.

وأنهى جميع أساسيي سبيرز المباراة برصيد 10 نقاط أو أكثر، فسجل ستيفون كاسل 20 نقطة وهاريسون بارنز 16، فيما تألق كلدون جونسون من مقاعد البدلاء بتسجيله 24 نقطة.

ولدى الخاسر، سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 35 نقطة والهداف المخضرم داميان ليلارد 22.

لكن الأنظار تركزت على ويمبانياما (21 عاما و2.21 م)، المصنف السابق في المركز الرقم واحد لاختيار اللاعبين الجدد (درافت) والذي اختير لخوض مباراة "كل النجوم" (أول ستار) المقبلة.

قال "ويمبي": "شعرت بأن الجميع تعب من الخسارة. لذا لم نسترخ طوال المباراة. كانت المباراة صعبة تماما، لكن لم ندعهم في أي وقت يلعبون على سجيتهم. لذا آمل أن نستلهم مما حصل".

وأشاد المدرب الموقت لسبيرز ميتش جونسون بتأثير ويمبانياما في قيادة دفاع الفريق "أعتقد أن فيكتور كان يدير الدفاع الليلة من خلال تواصله".

تابع "هذا مستوى جديد له. يقدم العديد من الألعاب الرائعة بفضل موهبته وبراعته. لذا عندما يبدأ باستخدام صوته ومهارته وتواصله مع الدفاع كفريق، فهذا ينقله إلى مستوى مختلف".