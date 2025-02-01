المهاجم الجزائري غويري إلى مرسيليا الفرنسي

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : انتقل المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري من رين الفرنسي إلى مرسيليا الباحث عن عنصر هجومي بعد رحيل مهاجمه إيلي واهي إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني.

بعمر الرابعة والعشرين، خاض غويري الذي نشأ في صفوف ليون أكثر من 200 مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم مع ليون ونيس ورين، علما أنه بدأ بحمل ألوان الجزائر في 2023 وخاض معها 12 مباراة دولية سجل فيها 5 أهداف.

ولم يقدم مرسيليا في بيانه الجمعة معلومات عن مدة العقد، لكنه وصف غويري بالمهاجم "الذي يتمتع بتقنية عالية وجودة مميزة بإنهاء الهجمات".

كما لم يعلن الفريق الجنوبي عن التفاصيل المالية للصفقة، فيما قدرتها بعض وسائل الإعلام بأنها ناهزت 19 مليون يورو (نحو 19.7 مليون دولار) زائد مكافآت.

قال المدرب الإيطالي لمرسيليا روبرتو دي تسيربي بعد ظهر الجمعة، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة "هو لاعب قوي سيساعدنا. لا يزال شابا وسيكون تعاقدا هاما".