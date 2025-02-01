شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ محمود بنتايج فى الزمالك لتحديد حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

يخضع المغربى محمود بنتايج لاعب الزمالك لفحص طبي اليوم، السبت، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة بيراميدز أمس الجمعة في الدوري.

ودخل بنتايج بديلاً لـ أحمد فتوح في مباراة بيراميد بالدقيقة 71 قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج من اللقاء فى الدقيقة 85 ويكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين لاستنزاف التبديلات.

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.