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فحص طبى لـ محمود بنتايج فى الزمالك لتحديد حجم إصابته

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فحص طبى لـ محمود بنتايج فى الزمالك لتحديد حجم إصابته

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 01 فبراير 2025 11:13 ص

يخضع المغربى محمود بنتايج لاعب الزمالك لفحص طبي اليوم، السبت، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة بيراميدز أمس الجمعة في الدوري.

ودخل بنتايج بديلاً لـ أحمد فتوح في مباراة بيراميد بالدقيقة 71 قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج من اللقاء فى الدقيقة 85 ويكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين لاستنزاف التبديلات.

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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