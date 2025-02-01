شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات فردي الناشئين بكأس العالم لسيف المبارزة بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت صباح اليوم، السبت، منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، التي تستضيفها صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وتشهد منافسات اليوم إقامة مواجهات فردي الناشئين، تبدأ المنافسات من دور المجموعات حتى الأدوار النهائية، فيما تُختتم البطولة غدًا الأحد بمسابقة الفرق للناشئين والناشئات.



منافسات كأس العالم للسلاح



جانب من المنافسة



كأس العالم للسلاح

وكان الاتحاد المصري للسلاح قد قرر إشراك أربعة لاعبين ناشئين وأربع ناشئات في القائمة الأساسية للمنتخب، بينما يشارك عدد آخر من اللاعبين على نفقتهم الخاصة، مستفيدًا من إقامة البطولة في مصر، ليصل إجمالي المشاركين المصريين إلى 31 لاعبًا بواقع 16 ناشئًا و15 ناشئة.

وأسفرت قرعة فردي الناشئين عن وقوع يوسف شامل في المجموعة الأولى رفقة أبطال إيطاليا، أمريكا، ألمانيا، بولندا، تركيا وإستونيا، فيما يتواجد ياسين حجاج في المجموعة الثانية مع أبطال إيطاليا، أوكرانيا، ألمانيا، المجر، بولندا ورومانيا.

ويتواجد إسلام أسامة في المجموعة الثالثة مع بطل هونج كونج، باراجواي، إيطاليا، أوكرانيا، ألمانيا والسعودية، بينما يقع محمود السيد مع أبطال السعودية، ألمانيا، هونج كونج، بلجيكا، رومانيا وكازاخستان.

ويلعب أحمد حسنين في المجموعة الخامسة مع أبطال إيطاليا، ألمانيا، تركيا، هونج كونج، سويسرا واليمن، بينما يتواجد عبدالله السيد في المجموعة السادسة مع لاعب البلد المحايد، الصين، أمريكا، الصين تايبيه، الأردن وهونج كونج.

وفي المجموعة السابعة، يتواجد يوسف محروس مع لاعبي بولندا، هونج كونج، أمريكا، الصين، سويسرا وأوكرانيا، فيما يلعب أحمد الخولي مع أبطال أوكرانيا، إيطاليا، تركيا، رومانيا، كازاخستان والأردن.

ويشارك حمزة جميل في المجموعة العاشرة رفقة أبطال فرنسا، بلجيكا، هونج كونج، الصين، البرازيل وأمريكا، على أن يتواجد يحيى شامل في المجموعة الثانية عشرة مع لاعبي بولندا، هونج كونج، ألمانيا، كازاخستان، سويسرا وأمريكا.

ويقع فؤاد غريب في المجموعة السابع عشرة مع لاعبي فرنسا، المجر، بلجيكا، بريطانيا، البرازيل وسويسرا، فيما يقع يوسف عيسى في المجموعة العشرين مع أبطال ألمانيا، إيطاليا، أستراليا، المجر، بلجيكا واليونان.

أما يونس خليل فيقع في المجموعة الحادية والعشرين رفقة لاعبي إيطاليا، أمريكا، سويسرا، بلجيكا، أوكرانيا والمجر، بينما يتواجد ياسين رضوان مع أبطال إيطاليا، رومانيا، فرنسا، هولندا، إستونيا وأمريكا.

وأخيرًا، يتواجد محمود أيمن في المجموعة الخامسة والعشرين مع أبطال فرنسا، البلد المحايد، بولندا، تركيا، كرواتيا وإيطاليا، بينما يقع أحمد عبدالحميد في المجموعة التاسعة والعشرين مع لاعبي الصين، اليونان، لوكسمبورج، المجر، سلوفينيا وهونج كونج.

يُذكر أن مصر نجحت بالأمس في تحقيق ميدالية برونزية في منافسات فردي الناشئات عن طريق فرح محفوظ، والتي نجحت في الوصول لنصف نهائي البطولة.