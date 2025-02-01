شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى يحسم موعد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي فى مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الوافد الجديد المغربى أشرف بن شرقى لاعب الأهلى لفحص طبى اليوم بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق؛ لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة فى المباريات بعد معاناته من إصابة مع فريقه القديم.

وأعلن الريان القطري، الخميس الماضي، إصابة بن شرقي بتمزق فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ليحتاج علاجاً لفترة تصل إلى 10 أيام.

وبحسب المدة المحددة من نادي الريان، فإن بن شرقي سيكون خارج الحسابات أمام مودرن سبورت بشكل مبدئي، على أن تحدد الفحوصات الطبية مصيره من مواجهة بتروجت المقرر لها 6 فبراير الجاري بالدوري المصري.

ويظهر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلى الجديد في مران الفريق اليوم للمرة الأولى بعد إعلان انتقاله للقلعة الحمراء مساء الخميس الماضى بشكل رسمي لمدة موسمين ونصف الموسم،تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تم تقديم اللاعب عبر منصات الأهلي الرسمية ثم سافر إلى بلاده لإنهاء بعض أموره الخاصة قبل بدء تجربته مع النادي الأهلي التي حسمها اللاعب بفسخ علاقته بنادي الريان القطري مؤخراً لينتقل للقلعة الحمراء مجاناً.

ويستعد الأهلي لمباراة مودرن سبورت في الدوري فى السابعة مساء غد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

وضم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خمسة صفقات، حتى الآن، آخرها المغربي أشرف بن شرقي الذي إنتقل للقلعة الحمراء لمدة موسمين ونصف الموسم بعد فسخ عقده مع الريان القطري، ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر وتحديداً حتى انتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد معه الأهلي لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.